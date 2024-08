Cartas de lectores | Desperdicio de energía y algo más

Me siento culpable por no haber hecho esta denuncia hace algunas semanas por el desperdicio de energía eléctrica que sucede en Guayaquil. Todos los días entre las 17h00 y 17h30, el estadio de fútbol Alberto Spencer enciende sus reflectores y estos permanecen encendidos muchas veces hasta las 6h00 o 7h00 de la mañana siguiente. Imaginen el desperdicio estúpido de energía que significa tal hecho. El encargado de ese estadio debería ir a la cárcel por su negligencia e irresponsabilidad. Con mayor razón si el país se encuentra con problemas por falta de energía eléctrica. Y si queremos ayudar a mitigar este problema me permito recomendar que la energía pública que se brinda a Guayaquil sea suspendida a las 6h00.

Cambiando de tema, y como mecanismo que realmente ayude en la lucha contra la delincuencia, recomiendo que todas las motocicletas que se importen, ensamblen o fabriquen en el país tengan como máxima velocidad en sus motores 60 km/h. Estoy seguro de que se reducirán al mínimo los accidentes de tránsito, los sicariatos y los asaltos.

Jorge Luis Rojas