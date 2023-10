Cartas de lectores: La desdolarización como objetivo político

El expresidente de Colombia Ernesto Samper hizo una afirmación que es falsa en su origen, que demuestra hasta qué punto el desconocimiento de la historia afecta mentalmente a personas que presumen saber lo que dicen: “... por qué es importante la desdolarización, plantea el presidente Lula. La desdolarización es importante porque no nos habíamos dado cuenta que la desdolarización fue el arma hegemónica secreta que de alguna manera se había venido empleando para que la globalización tuviera dueño”. Este exabrupto lo tuvo el domingo en Méjico, en el IX Foro del Grupo de Puebla. A su lado estuvo el Sr. Correa, impertérrito y muy respetuoso. ¿Por qué es falsa esta declaración? Porque la globalización no tiene dueño, es un movimiento histórico de alcance mundial que solo se da cuando hay un poder con la misma jurisdicción. El primer poder globalizador provino de España desde 1492 hasta 1600. El segundo con Inglaterra, hasta la II Guerra Mundial. Todavía hasta 1964 el 40 % del comercio internacional se hacía en libras esterlinas. Y el tercero lo lidera EE. UU. desde 1945, y con gran vigor lo hace hasta la actualidad, en más del 98 %. El Grupo de Puebla está compuesto por países seducidos por la 'ideología' del socialismo del siglo XXI. El más fuerte es Brasil, que alterna su poder entre un modelo liberal y uno socialista. Los demás países no detentan ni siquiera un 5 % en la moneda que pudieran escoger para competir con el dólar. Ni siquiera China puede hacerlo. A más, la presencia del Sr. Correa es una clara indicación de que la meta es la desdolarización de la economía nacional, algo que niega la Sra. González y que constituye una burda mentira. Para estos políticos, a los que les falta honradez intelectual, la desdolarización parece ser la parte del aporte que se les exige en el Grupo de Puebla para continuar siendo miembros y asumir alguna importancia. Allí no hay vocación sino oportunismo. Un poder globalizador debe tener una influencia que abarque todo, desde cultura a economía, desde ciencia a política, que incluye el poder blando. Solo EE. UU. tiene este privilegio. Y pese a los intentos de disminuir este poder es imposible pues el Grupo de Puebla no es un poder unido que esté compuesto por la suma de los poderes que tiene EE. UU. A Ecuador le corresponde continuar con el uso del dólar y su poder decisivo en la vida nacional. Solo políticos 'progresistas' se oponen a esta moneda. Ni siquiera el crimen organizado lo ataca.

Francisco Bayancela González