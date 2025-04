Cartas de lectores: Cuatro años más de noboísmo, con mucha esperanza

No usen más al IESS como caja chica; ya le deben cerca de 24 mil millones de dólares

Si bien fue incuestionable y aplastante el triunfo de Daniel Noboa sobre Luisa González, esto se debió a los múltiples errores de esta en su campaña, siendo el mayor la decadente sombra de Rafael Correa. Su liderazgo ya estaba muerto políticamente; el intento de seguir manejando el poder a través de sus seguidores fracasó, repitiendo un populismo gastado que dejó al país devastado. Muchos decían “hizo obra”, pero no comprenden que enriqueció a sus colaboradores, quienes luego huyeron con dinero del pueblo y coimas de contratistas como Odebrecht. Hoy muchos están prófugos, como los hermanos Alvarado, Ronny Aleaga, o Carlos Pólit, preso en EE.UU. junto a su hijo John, acusado de lavar dinero.

Lo más insólito: Ricardo Patiño, mano derecha de Correa, asilado en México cinco años, volvió y fue elegido asambleísta con aval del CNE. ¡Cuánto cinismo hay!

Usted, señor presidente, ganó en 19 provincias, un logro inédito que antes solo tuvo Rodrigo Borja. Debe aprovechar esta oportunidad y cumplir sus promesas de campaña en este nuevo periodo de gobierno. No es un advenedizo. Tendrá una Asamblea fuerte y respaldo de figuras influyentes. Jóvenes, adultos mayores y ancianos votamos con esperanza de un país mejor, sobre todo en seguridad ciudadana, que hoy nos tiene acorralados. FF.AA. y Policía no logran frenar la ola de extorsiones, sicariatos y crímenes, en especial en Durán, la ciudad más violenta del mundo. Guayas, Manabí y El Oro también sufren, ahuyentando al turismo y perdiendo divisas.

El desempleo es otro gran problema. Jóvenes con títulos universitarios se ven obligados a hacer trabajos ajenos a su formación. La Seguridad Social, al igual que la salud, es vital. Con 83 años y una pensión de $ 200, no puedo costear medicinas que el IESS no tiene. El director promete mejoras, pero la realidad es otra. ¿De qué están llenas las bodegas si todos compramos nuestras medicinas? No usen más al IESS como caja chica; ya le deben cerca de 24 mil millones de dólares.

Luis Mario Contreras Morales