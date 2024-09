Cartas de lectores: El cantinflero circo electoral

¡Pueblo ecuatoriano!, que me lee y no me escucha, he dejado el sueño eterno para ayudarlos en la lucha electoral que disputan. Según oigo oyendo, este país con 17 millones de habitantes, más que menos, ha eleccionado a 17 candidatos a la presidencia de la República, como si fueran lumbreras. ¡Diga usté si miento? Como sé que el país está plagado de plagas, el triunfador debe ser un presti-digita-dor y hacer malabares en este circo, que ya no tiene carpa que lo cubra; está en terapia entensiva por los intensos delitos. Yo, como líder barrial, del barrio de los asaltados, robados, heridos y muertidos, me pregunto: ¿por qué hay que pagar con el dinero del pueblo, maltratado y hambriento, a tantos célebres e incélebres? Este es un proceso culebrero donde casi todos van en busca del vil dinero; si quieren hacer patria saquen de su bolsillo primero. Y así digo, porque como las culebras se arrastran, aparecen en las elecciones sin restricciones y luego desaparecen como por arte de magia, azuzados por el mago del circo. Luego los veremos bailando, el bolero de Robe-él, que robo yo, que roba él, que aquí lo puse y no lo encuentro... y todos siguen con el cuento; discomunicados, cuando tienen que actuar bien pero cuando de robar se trata, como quien dice diciendo, se unen en contubernio y no estoy mintiendo. ¿Por qué no eligen a los ilustrosos?, para que no ‘haiga’ confusión y evitar que sigan haciendo leyes confucias, difusias, que atentan contra la justicia; como en el Monte de Cristo, donde se eliminó la Constitución del 2008 y se creó la vigente, que ataca la soberanía del Ecuador y su gente. ¡Ahí está el detalle!, nadie asume sus acciones. No elijan a ladrones, que sé que se han robado hasta las fechas de las fiestas patrias, apátridas sin conciencia, payasos que no merecen clemencia. Creo que como quien dice, estoy hablando demasiado y asustado de las nefastas noticias, por eso ahora solo leo EXPRESO, baluarte de la verdad verdadera, que la proclama a la sociedad entera. ¡Pueblo que me lee y ahora sí me escucha! No vean a su país con ojos de yo no fui, so pena el día de mañana llorar y decir, ¡corazón, qué le has hecho a mi Ecuador?, siempre traté de ser feliz. Los invito a meditar y elegir al candidato que sea honorable en su ser y proceder, cantar con el alma: “¡Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón; todo el pueblo está esperando, Ecuador querido, tu consagración! ¡Gracias, su amigo Cantinflas, se va con emoción!

Myrna Jurado de Cobo