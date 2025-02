El pasar de los años es suave melodía que endulza nuestra espera con gran algarabía. Nos sentimos dichosos de tener tantos años vividos con verdades y algunos desengaños, solos o compartidos pero que nos causan daño. Pensamos que sabemos más de lo que podemos y que el mundo es pequeño ante nuestra sapiencia, pero es la conciencia la que juzga cada acto; somos lo que vivimos con recato o con boato.

Porque la vida pesa y se mide por su esencia, algunos no saben nada pero tienen elocuencia; otros son un dechado de sabia que brilla inmersa, los elegidos de Dios y viven en su presencia. Pero aquilatamos juntos los pasos que da la vida, unos lloran porque sufren y otros lloran de alegría. Más la fuerza que poseemos es el trajín día a día, pesaroso, angustiado o dichoso en melodía.

Nos creemos que valemos, más todos somos iguales, con errores al granel y fallas monumentales; pero al otro lo juzgamos con la vara equivocada, le damos más si nos gusta o menos si es despreciada.

No pongamos en balanza la vida si no es amada, ella se encargará a solas de darnos la bofetada, que merecemos por torpes y no saber manejarla.

Por eso hagamos conciencia que lo importante es tener, la sabiduría inmersa y con ella florecer.

Sembremos en juventud para cosechar mañana, de lo contrario tendremos poco o nada en las entrañas. Es mi verdad resumida y esto al corazón no engaña, porque así lo decidimos y nosotros fabricamos; la vida factura pasa y esto no es un cruel engaño.

Artífices somos todos del futuro que nos honra por ser una persona digna y respetuosa a quien nombra; pero hay de aquellos que atentan al prójimo sin medida, que esquilman lo que poseen y se jactan de su fechoría. Para ellos va la deshonra ganada por sus acciones, no son otros los culpables, sino ellos por sus decisiones; por faltar a la verdad, la justicia debe actuar de inmediato y sin fallar. ¡Es la ley quien da la paz!

Recuerden, siempre recuerden, que la vida es sempiterna; los actos se pagan siempre y la justicia es eterna.

Myrna Jurado de Cobo