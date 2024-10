Cartas de lectores: El Área Social del presidente Noboa

A pocos meses de terminar este período presidencial, el Frente Social del Gobierno queda debiendo, al presidente, a los ecuatorianos y en especial a los sectores vulnerables. El ministro de Salud Antonio Naranjo tiene preocupados y sumidos a los pacientes y a la población en la desesperación, y pidiendo a Dios que no nos enfermemos, pues los hospitales públicos carecen de medicinas e insumos. La ministra de Inclusión Económica y Social Zaida Rovira, cuando Quito estaba bajo ataque delincuencial criminal por los incendios que la azotaron en septiembre de 2024, daba declaraciones ante las cámaras de televisión y no podía articular un mensaje claro sobre quién estaba a cargo de dar instrucciones para terminar con la tragedia. El mismo presidente Noboa, que estaba fuera del país cumpliendo actividades propias de su cargo, por falta de un vocero veraz y creíble tuvo que cancelar su agenda y retornar para él mismo liderar los esfuerzos y apoyos. Perdón ministra, usted debía estar junto al alcalde Muñoz dando instrucciones y con traje de campaña, alentando a bomberos, policías y voluntarios, para que con su ejemplo de solidaridad la ciudadanía se sienta respaldada. Usted es la ministra de lo Social, asuma su rol. La ministra de Educación Alegría Crespo tiene retos importantes, como preparar ‘sylabus’ y programas académicos apropiados para que una nueva generación de niños y adolescentes pueda, con una tecnología y realidad agresiva como es la IA, tener las herramientas para enfrentar a esa nueva realidad que no es un futuro sino el presente. Es entendible que por el poco tiempo que lleva en el cargo no haya podido demostrar todo su potencial. El Ministro de Vivienda Humberto Plaza es un profesional reconocido en arquitectura y un cantero comprometido que trabaja para ser mejor cada día, no puedo decir mucho de sus actividades ministeriales. Del ministro de Agricultura Danilo Palacios no puedo decir nada. Aunque no son parte del Frente Social, el ministro de Defensa Giancarlo Loffredo y la ministra del Interior Mónica Palencia hacen lo que pueden en el tema de seguridad, pero les ha faltado apoyo del Frente Social.

Presidente Noboa, conozco de su resiliencia y decisión. Por favor instruya a su Frente Social para que trabaje en equipo y sobre todo, proponiendo proyectos que se puedan sustentar por sí solos, para que los resultados sean mesurables a corto y mediano plazo.

Enrique Cobo Bustamante