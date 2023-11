Cartas de lectores: Amazonía seca, Costa húmeda. Apagones en Ecuador

En la Amazonía no llueve, en la Costa hay diluvio. El 80 % de la oferta de energía eléctrica es hidráulica, de esta, 90% está en la vertiente amazónica (ríos Coca, Paute, Pastaza) y solo 10% en la del Pacífico, sutil distribución que es la causa primaria de los apagones y racionamientos de energía eléctrica que vivimos y viviremos si no se corrige; no se han construido centrales generadoras en los ríos que fluyen al Pacífico. Desatino advertido por los técnicos de hace 40 años, cuando se construía Paute, pero oídos prepotentes hicieron caso omiso y construyeron Coca Codo. Es hora de rectificar definitivamente construyendo centrales reguladas, de mediana capacidad 40-60 MW, entre las cotas 500 a 1.500 msnm, en la falda oeste de la cordillera occidental. Proyectos que producirán electricidad y regularán los caudales, evitando inundaciones en los inviernos extraordinarios (fenómeno de El Niño); almacenarán agua para riego y consumo humano (proyectos multipropósito). Ahora, rehabilitar los existentes; a corto plazo actualizar los estudios de los proyectos Jama en Manabí, centrales hidroeléctricas en el río Guayllabamba, etc. A mediano y largo plazo el Estado debe analizar la factibilidad de proyectos multipropósito en los afluentes de las cuencas: Chota/Mira, Santiago/Cayapas, Daule/Babahoyo/Guayas, Chimbo/Chanchán, Jubones y otros. Construyendo dos proyectos ($ 160-$ 180 millones) y estudiando otros dos ($ 4-$ 5 millones) en cada período presidencial, luego de dos Niños los apagones e inundaciones serán historia.

Marco A. Zurita Ríos