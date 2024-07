Vivo en Los Ceibos hace muchos años y es muy molesto que periódicos y autoridades municipales y policiales cada vez que hay un asalto, robo, asesinato o encuentran droga en una casa dicen que fue en Los Ceibos. No es así. Los Ceibos tiene 17 calles y cuatro avenidas, va de la calle 1 a la 17. Junto a Los Ceibos hay un sinnúmero de ciudadelas abiertas y cerradas. Incluso la Policía dice que el “Distrito Ceibos” llega hasta Chongón, por tanto, todo lo malo que ocurre en 30 km lineales ‘ocurre en Los Ceibos’. Sus habitantes estamos hartos de la mala información, ¡debe parar ya! Hace días un ‘periodista de farándula’ hizo una ridícula nota con chaleco antibalas, diciendo que es zona roja, extremadamente peligrosa. Hace más de cuatro años el Comité Los Ceibos presentó al Municipio un proyecto para cerrar Los Ceibos, comenzando por las dos peatonales que nos unen con Mapasingue y Colinas de Los Ceibos; luego el cerramiento de calles con rejas y horario de apertura y cierre. El mismo Municipio impidió que se pongan y seguimos esperando que se aprueben. No están en Los Ceibos Nestlé, McDonald’s Ceibos, Riocentro Ceibos, Megamaxi Ceibos, Vista de San Eduardo, Hospital IESS Ceibos, Coral Ceibos, etc. Los invito a venir a Los Ceibos, un lugar increíble, arborizado, con un comité que ofrece a sus habitantes canchas deportivas, entrenadores de varios deportes, una bellísima iglesia, un parque con juegos, pista de trotar y áreas para mascotas, un centro comercial con gran oferta gastronómica, farmacias y de fondo el Cerro Azul.

Juan Carlos Núñez Miranda