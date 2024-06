Cartas de lectores: ¿La alondra volverá a la jaula?

A la isla-cárcel-cubana. Ella se pasea por la isla, aunque no goce de libertad al arrodillarse al colonialismo de la ideología-empobrecedora-esclavizadora-zurda y sirve cual cipayo para que su cáncer maligno reine en Ecuador. Sí hemos tenido ‘presi’ y lo felicito. Brillaron por su silencio universidades, profesionales, abogados, docentes, la cultura, FF.AA., políticos, etc., cooptados y silenciados por los camaradas.

Saludo a ciudadanos y columnistas que rechazaron su afrenta al sagrado Himno Nacional y al país en chats, cartas a la prensa, medios escritos, digitales y otros. Muchos quizás no estén enterados de que iguales o peores son sus epítetos a Moreno, Lasso y Noboa desde la campaña electoral anterior, con desestabilizadores mensajes al Estado de derecho y la paz, atentando a la seguridad y orden público, por lo que debería ser procesada de oficio por Fiscalía. Sus trinos, que buscan convertirnos como su isla-cárcel-cubana, son abuso y tergiversación de la libertad de expresión.

Pero son listos para victimizarse y aducirá que también es xenofobia o delito de odio, cuando los oscuros no respetan y odian a quienes piensan distinto. Grave emitirlos en suelo patrio siendo extranjera, protegida por RC5, P. Socialista C. y otros. Un medio le da micrófono y palestra pese a sus agravios, burlas, mentiras y desestabilización. ¿Apela a la no-Justicia? No asombraría que la OEA, ONU y UE zurdas salgan en su defensa, aunque callan y acompañan a las criminales dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Juan Carlos Cobo Rueda