  Cartas de lectores

Venezuela

Vislumbramos un futuro prometedor, donde la transición hacia un nuevo orden puede ser guiada con sabiduría y colaboración

La caída inminente del régimen de Nicolás Maduro marca el comienzo de la recuperación de Venezuela, luego de una era de devastación económica causada por una ideología que prometió seguridad pero falló.

Desde que Hugo Chávez inició su gobierno en los años 90, Venezuela se ha visto envuelta en una espiral descendente.

Sin embargo, vislumbramos un futuro prometedor, donde la transición hacia un nuevo orden puede ser guiada con sabiduría y colaboración, especialmente con el apoyo de gobiernos como el de Estados Unidos, con su presidente Donald Trump, que pueden ofrecer orientación y respaldo en este proceso crucial.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, simboliza la posibilidad de cambio, lista para seguir las directrices que permitan restablecer la economía y la nación, siguiendo un cronograma claro hacia la recuperación y la prosperidad.

Jorge Enrique Andrade Rodas

