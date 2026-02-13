Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Un alimento noble con enorme potencial

Reconozco lo difícil que es el dominio de uno mismo a la hora de transitar por este mundo tan injusto

Quizás sea saludable dejarnos llevar por nuestros latidos internos, previo escucharnos mutuamente con paciencia y moralidad. Tampoco podemos seguir engañándonos, vertiendo mentiras que nos entierran en vida. Necesitamos ser más afables con nosotros mismos y más bondadosos con los demás. Será un buen complemento de sabiduría alcanzada. Reconozco lo difícil que es el dominio de uno mismo a la hora de transitar por este mundo tan injusto, en demasiadas ocasiones. Ojalá aprendamos a desprendernos de lo mundano pues solo así hallaremos lo que somos y la verdad de lo que hemos de conjugar con la gracia de sentirnos amados y queridos. Quizás lo podamos descubrir en las legumbres, un alimento noble con enorme potencial de aliento, para reforzar la seguridad alimentaria a nivel mundial. Justamente a raíz del éxito cosechado con motivo del Año Internacional de las Legumbres en 2016, de cuya celebración se encargó la FAO, ahora se encumbró mucho más esta festividad por parte de la Asamblea General de la ONU.

Víctor Corcoba

