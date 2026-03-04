Cartas de lectores | Tener tiempo para uno mismo y reflexionar

A estas alturas existenciales no es fácil resistirlo todo, nadie está graduado en la cátedra viviente; la sorpresa siempre está ahí. Los venenos nos acosan, en cualquier esquina, a la espera de nuestra debilidad. Por tanto, es fácil correr riesgos siguiendo los criterios del mundo, sustentados en el apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder mundano. Quizás deberíamos mirar con otros ojos aquello que nos circunda, para ser más del cielo que de la tierra, aunque transitemos ahora por ella.

Es trascendental tener tiempo para uno y así poder reflexionar sobre nuestras propias huellas. Es el único modo de evitar las caídas, reforzando los innatos latidos que cada mortal lleva en su interior, como seres creativos que somos. Si no eres consciente de los trances y las inseguridades, puedes causar estragos. Me parece muy oportuno que se reclame a gobiernos y a empresas el establecimiento urgente de protecciones para evitar que la tecnología profundice la desigualdad, amplifique las simulaciones y genere daños en el corazón de las gentes.

Víctor Corcoba