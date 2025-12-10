Cartas de lectores |Radio Romance y mi terapia de música

He dejado de ver programas de televisión desde que sintonicé Radio Romance 90.1. Sus 24 horas de música me hacen sentir bien y tranquila; incluso duermo mejor escuchándola. Tengo radios en mi dormitorio y comedor, en un volumen que llega a la sala y la cocina. Cada día aumentan los enlaces con otras ciudades. Por las mañanas entrevistan a especialistas que dan consejos positivos. Cuando informan noticias importantes, lo hacen con sutileza, sin exagerar.

Tengo 83 años; antes, al escuchar noticias de violencia en la televisión, no me sentía bien, así que apagué los televisores. Prefiero la paz y tranquilidad que me ofrece Radio Romance. Sus mensajes inspiran a ser mejores ciudadanos y a respetar nuestras diferencias.

Hagamos de Guayaquil un ejemplo de convivencia. Seamos amables y cordiales, disfrutemos de la cultura guayaquileña. La paz y el respeto comienzan por nosotros. Ecuador es un país de luchadores, donde una canción habla por ti. Radio Romance, donde el corazón tiene voz. Nuestra ciudad nos necesita; juntos podemos.

Dan la hora con precisión y las radios permanecen encendidas todo el día, incluso cuando no estoy en casa. No me he comunicado con ellos, pero hay oyentes que solicitan canciones. Por mi temperamento emotivo, antes se me subía la presión; mi terapia sencilla ha sido la música. Agradezco a Diario EXPRESO por este espacio donde podemos expresarnos con libertad. Mi sentir quizá pueda ayudar a otros.

Laura Esther Gómez Serrano