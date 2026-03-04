Cartas de lectores | Por haberse conmemorado el Día del Médico Ecuatoriano

Eres el médico más increíble que se ha conocido, por ser el aliado en la salud

Por haberse celebrado el 21 de febrero el Día del Médico ecuatoriano, nuestro rendido homenaje al ilustre Dr. Zaporta

En el día universal para cada galeno, para el médico más increíble de nuestra ciudad: gracias por ser el gran apoyo incondicional, gracias a su gran dedicación, gracias a su gran dinamismo con alta sabiduría que da inspiración a la clase médica del país, a su realización como la digna familia bíblica. Se concentró en dar salud, que nos causa gratitud y la admiración, de todo un pueblo, por ser el mejor médico en su especialidad. Lo será para los que lo necesitamos a diario.

Al mejor médico, lo repetimos. Os damos nuestros parabienes por cuidar con amor a cada ciudadano en el hospital, en su consultorio, hasta en los pasillos de una clínica.

Para el médico más excepcional, gracias por la luz en momentos difíciles para el paciente, e igualmente para sus familias.

Brilla su pasión y el compromiso de dar y recuperar salud.

Eres el médico más increíble que se ha conocido, por ser el aliado en la salud; por ello, dedicamos nuestros beneplácitos de admiración.

Gracias por el médico, consejero al paciente, sobre todo; es decir, el mejor en el territorio nacional.

Gracias por salvar vidas, gracias por mejorar la salud, por lo que hay que gritar: “eres un ángel terrenal”.

Carlos E. Barrazueta Costa