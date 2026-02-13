Cartas de lectores | ¿Petro y zurdos, inicio del fin de su engaño, crimen y terror?

Sheinbaum, Lula, Petro, Correa… “repiten la falacia de la soberanía y de que el pueblo decide”. Farsantes: en sus dictaduras estrangulan la soberanía, eliminan el voto limpio y se toman todas las instituciones. En Ecuador, el NCT-SSXXI persiste por fraudes: Correa impuso sucesores, jueces y alcaldes. ¡Adiós Villavicencio y Uribe para que no sean presidentes, como intentaron con Trump! Petro se ‘invitó’; debió recibirlo solo M. Rubio, y Trump actúa por un mundo con justicia y democracia.

Es hora de acabar con las tiranías narcocriminales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, bajo la ‘bruja Rosario’ y sus filiales en México, Colombia, Brasil y Ecuador. Dijo a Trump que los narcos están afuera y que Colombia no es el mayor productor de droga, según “datos falsos de la ONU”. Que no hay violencia, ¿y las FARC, disidencias y ELN en el Catatumbo colombo-venezolano? ¿El ‘jaguar’ regalando gorras MAGA? Pidió autógrafo y Trump lo dio, pero si se porta mal con el ‘manual del fin del NCT-SSXXI’, irá a Maduro. Teme estar solo sin poder, lujos o vicios; se arrodilló. Tildó a Trump de fascista, pidió a los militares no obedecerlo y dijo conocer amenazas sobre Gaza y Miami. Un profesor iraní afirmó que desde Venezuela podrían lanzarse misiles; poseen ICBM hipersónicos y Europa y EE. UU. peligran. Pidió a Trump decir No a Noboa por el 30 % de su frontera armada para narcotráfico y minería ilegal. ¿RC5: puentes, pistas, puertos, pandillas, leyes sin control? ¿Noboa y RC5 dicen No a la Constituyente y a la Constitución de 2008? ¿Trump puede confiar en Delcy, Petro, Sheinbaum, Lula y Noboa, aliado de Correa? ¿Ni en la CIA infiltrada? ¿Cabello ordenó la detención de J. P. Guanipa? Tras salir del Helicoide dijo: “Tener a un preso una hora sin delito es injusticia”.

Milei: “A un zurdo no le das ni un milímetro, porque te destroza”. ¿En el fraude del 28-07-2024 asesinaron a 20 y apresaron a más de dos mil? EE. UU. confirma lo que OEA, ONU y UE callaron: Maduro es colombiano; Santos y el G2 cubano encubrieron al títere perfecto de Cuba, China, Rusia e Irán.

Juan Carlos Cobo Rueda