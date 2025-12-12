Cartas de lectores | Parqueaderos hospital del IESS-Ceibos Norte

Expreso
El caos vehicular que se produce en horas del día y también en la noche en los parqueaderos del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS- en Los Ceibos, genera muchos problemas y dificultades de movilización.

Por ello resulta imprescindible que las autoridades que dirigen esa institución de salud intervengan de manera inmediata para así evitar más complicaciones.

La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Públicas-Privadas, entre otros, otorga facilidades y beneficios para la construcción de un megaproyecto de infraestructura de edificios o instalaciones de parqueaderos.

Este proyecto de parqueaderos se podría llevar a cabo en esos terrenos.

Con ello se brindaría un buen servicio, cobrado por supuesto, y cumpliendo con todas las disposiciones de ese cuerpo legal.

Bolívar Franco Castillo

