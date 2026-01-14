Cartas de lectores | ONU con Maduro y Jamenei: calla la Rebelión de las Mujeres

¿No importa que asesinen, encarcelen, torturen y saqueen recursos a favor de China, Rusia, Irán y políticos locales y extranjeros; que hambreen y empobrezcan a su gente? Robaron el nombre y la obra de Bolívar, que nunca fue socialista ni comunista. El Maduro español, Sánchez, enjuiciado: “Israel debe ser sancionado como Rusia por invadir Ucrania”, omite el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás, el derecho a defenderse y las agresiones de Hezbolá, hutíes y la “tiranía religiosa de 47 años de Irán” (art. 51 ONU). Todo el dinero para guerra y terrorismo contra Israel y Occidente. Guardia Revolucionaria asesina a mansalva; llaman a Hezbolá, Hamás, hutíes… pena de muerte por terrorismo; van por todos, sin internet. ¿Starlink fuera con ayuda de China y Rusia? Revueltas en 2009, 2019 y 2022. Feministas chuecas del mundo, calladitas. ¿Caen Teherán y Jamenei? ¿R. Pahlavi para la transición democrática? China amenaza: ¿no puede caer su aliado? Irán: un pueblo sin agua, comida ni futuro, con hiperinflación? Siameses en caída: ¿EE. UU. pactó con déspotas para la transición en Venezuela? Será un Vietcong contra el pueblo, aunque liberen presos políticos. ¿Diosdado se opone a liberar presos y pone en la mira la embajada gringa para canje con Maduro? ¿Delcy recibe al canciller cubano como jefe de Estado? Profesor iraní: “Desplegar misiles en la selva venezolana para lanzarlos a EE. UU.” Hace años se denunció que allí hay bases iraníes.

Juan Carlos Cobo Rueda