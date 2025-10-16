Expreso
Cartas de lectores | No puede haber paz sin libertad

Por ahora, el Premio Nobel a María Corina deja pasar un primer haz luminoso desde el Occidente libre

La concesión del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado enciende la antorcha de Occidente en la nube de pensamiento medieval que cubre Latinoamérica. La valerosa venezolana nos muestra con su amor por la libertad, que ‘paz’ no significa aceptar cadenas ni bajar la cabeza ante despotismos.

Qué pena que diplomacia, intelectualidad, academia y medios estén tan cegados apoyando la guerra cultural, sin ver que debilitan los pilares civilizatorios. Pero más grietas ahuecan este tupido velo de opresión ideológica, que no nos permite ver el camino a la paz justa y duradera.

Por ahora, el Premio Nobel a María Corina deja pasar un primer haz luminoso desde el Occidente libre, perforando la cortina de hierro que caerá en Venezuela y Latinoamérica como en Berlín. Pronto brillará el sentido común ante oscuras fuerzas reaccionarias que se dicen ‘progresistas’. Cuando ‘derechos humanos’ o ‘paz’ son pretextos de tiranías, Occidente ciñe las sienes de María Corina, premiándola por gritar sin miedo que no puede haber paz sin libertad.

Paul Tapia Goya

