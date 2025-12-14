Cartas de lectores | María Corina Machado

Hay que quitarse el sombrero ante María Corina Machado en su lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro.

Sin duda, comulguemos, o no, como yo, con sus ideas políticas, hay que quitarse el sombrero ante María Corina Machado (quien recibió el Premio Nobel de la Paz, 2025) en su lucha contra la dictadura de un ser tan infame e incapaz como Nicolás Maduro.

Este no hace honor ni a su apellido: ¿Maduro?

“¡Podrido!”, denunciaban hace pocos días las pancartas de una manifestación en su contra en Madrid.

Tan podrido, que hace años consiguió el récord mundial de emigrantes, ya casi ocho millones, en un pueblo que nunca dejaba su tierra.

J. Ortega Oliar