Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Las alegaciones de los dogmáticos

El dogmatismo (al igual que la superstición) es la gangrena del cerebro

Francamente, cada vez que leo las manifestaciones de los dogmáticos, más me convenzo de que, parafraseando a Voltaire, el dogmatismo (al igual que la superstición) es la gangrena del cerebro.

Acá en Ecuador, el señor Orlando Pérez, muy suelto de huesos, sale a comentar sobre la llegada de soldados estadounidenses a Manta, diciendo que se lo hace a pesar de que el pueblo, en la consulta del 16 de noviembre, negó esa posibilidad. El dogmatismo impide analizar los acuerdos existentes y comentar en el contexto de todas las legislaciones vigentes, como lo debe hacer cualquier comentarista maduro (y no por el de Venezuela).

Por otro lado, el señor Assange sale a demandar al comité Nobel de Noruega por haber otorgado el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. El señor Assange ignora que el Comité del Nobel es una entidad autónoma y libre de otorgar los premios según sus reglamentos. Se nota que no tiene idea de las autonomías, no en vano recibe el apoyo de personas autoritarias y dogmáticas.

José M. Jalil Haas

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Fiscalía y UAFE deben actuar

  2. Beatriz Bencomo | La linterna del tiempo

  3. Columnista invitado | Estuvimos a pocas horas de la exención de la visa Schengen

  4. Modesto Apolo | Cómo falla la comunicación gubernamental

  5. Joaquín Hernández | Sobre Kast: precisiones indispensables

LO MÁS VISTO

  1. La fría confesión de la mujer que desmembró a su madre en Sauces 9

  2. ¿Quién fue Diego Borella, a quien 'Emily in Paris' dedica su quinta temporada?

  3. Barcelona sacude el camerino: limpieza de huelguistas luego del golpe ante IDV

  4. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

  5. Dónde ver EN VIVO Independiente vs Barcelona | Drama y homenaje a Mario Pineida