Cartas de lectores | Las alegaciones de los dogmáticos

Francamente, cada vez que leo las manifestaciones de los dogmáticos, más me convenzo de que, parafraseando a Voltaire, el dogmatismo (al igual que la superstición) es la gangrena del cerebro.

Acá en Ecuador, el señor Orlando Pérez, muy suelto de huesos, sale a comentar sobre la llegada de soldados estadounidenses a Manta, diciendo que se lo hace a pesar de que el pueblo, en la consulta del 16 de noviembre, negó esa posibilidad. El dogmatismo impide analizar los acuerdos existentes y comentar en el contexto de todas las legislaciones vigentes, como lo debe hacer cualquier comentarista maduro (y no por el de Venezuela).

Por otro lado, el señor Assange sale a demandar al comité Nobel de Noruega por haber otorgado el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. El señor Assange ignora que el Comité del Nobel es una entidad autónoma y libre de otorgar los premios según sus reglamentos. Se nota que no tiene idea de las autonomías, no en vano recibe el apoyo de personas autoritarias y dogmáticas.

José M. Jalil Haas