Cartas de lectores | La vida es una colección de momentos
Ama con emoción a los tuyos, a tu familia, y brinda a tus padres cariño respetuoso y afable
Con los años he aprendido que lo que no sirve se tira, lo que molesta se evita, y lo que se va, es porque ya no hace falta.
La vida no es fácil y está llena de retos y acontecimientos adversos que necesitan ser resueltos.
La vida es para disfrutarla, amarla, aprender, descubrir; esto solo se logra cuando superamos el miedo.
La vida nos devuelve con creces aquello que con un corazón abierto deseamos; todo lo que vivimos es fruto de nuestras decisiones pasadas.
Madruga para admirar la luz, la vida y el rocío que la noche decoró en hojas y pétalos.
Ama con emoción a los tuyos, a tu familia, y brinda a tus padres cariño respetuoso y afable.
Cada persona ve la vida de manera distinta: un poeta ve un bosque de un modo, un maderero de otro, siguiendo el propósito que los guía; el amor tiene su lógica particular.
Hoy el mundo parece más frío e inhumano; quizá por haberse alejado de Dios y la familia. Cargamos recuerdos que nos interrogan y golpean; no pierdas tiempo con fragmentos rotos del ayer.
Si criticáramos menos y amáramos más, el mundo cambiaría. Solo al cambiar nosotros y dejar atrás la codicia, la violencia y la deshonestidad, podremos ayudar a otros y cambiar la sociedad.
La vida es una colección de aventuras; deja espacio para lo que te motive y apasione. El amor es vital, el odio destructor.
La vida es como un martillo: si eres de vidrio, te romperán; si eres de hierro, te forjará. Comienza a soñar temprano: mañana serás obrero honrado, profesional recto, profesor o misionero… Todo requiere aprender a amar.
Fortalece tu personalidad y no seas del rebaño cuando fuiste creado para ser pastor.
La vida está llena de bendiciones que a veces no valoramos. Pedimos paz, pero esta se manifiesta en nuestras actitudes. ¡Nos falta amor!
Sara María Garaicoa Granizo