  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Importante promoción turística de Guayaquil

Si amamos a Guayaquil, debemos conservarla limpia y hermosa, respetando sus monumentos

Gracias a la Municipalidad de Guayaquil por entregarnos un hermoso mapa turístico de nuestra amada ciudad de Guayaquil, el mismo que recoge su historia en el mapa de América, sus atractivos turísticos, carreteras, localización de hermosos lugares de gran colorido y desarrollo, su recorrido en la Metrovía y muchos otros datos curiosos. Todo ello constituye un merecido homenaje a los 205 años de independencia de Guayaquil, editado en español e inglés.

Dada la importancia del turismo, conocido como la “industria sin chimenea”, considero, como guayaquileña y profesora de Estudios Sociales, que es justo exaltar y felicitar a quienes idearon este valioso material turístico, que bien podría considerarse —respetando todas las opiniones— un recurso didáctico para estudiantes, profesionales de las Ciencias Sociales y personas interesadas en el turismo. Su uso contribuiría a difundir nuestro patrimonio, tanto en sus atractivos naturales como en su gastronomía.

Si amamos a Guayaquil, debemos conservarla limpia y hermosa, respetando sus monumentos, iglesias y parques, para que continúe siendo un destino atractivo para propios y extraños. Concluyo evocando una estrofa de la marcha Mi Ciudad:

“Es la Perla del Pacífico,

de mi ensueño es el jardín,

es mi tierra, es mi cuna...

¡Mi ciudad es Guayaquil!”

 Jacqueline Calero de Mora

