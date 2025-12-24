Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | ¿Feliz Navidad?

En la misma Tierra santa de Israel la guerra no cesa, solo hay treguas

La Navidad es una fiesta cristiana que permite reunir a la familia para celebrar el nacimiento de Jesucristo; allí se mezclan costumbres según el lugar donde se celebre. En nuestro medio prevalecen los regalos para los niños y la cena de la familia, donde se pone de manifiesto el entusiasmo y el amor de sus integrantes. Si eso ocurriera en todos los hogares cristianos del mundo podríamos decir que celebramos Navidad, pero la realidad es otra. En la misma Tierra santa de Israel la guerra no cesa, solo hay treguas.  

En nuestro país, donde la violencia e inseguridad es el pan de cada día, donde el gobernante se muestra indiferente al llamado de atención del pueblo para que enrumbe su gobierno y que la ‘cosa pública’ sea manejada con celo y transparencia ante denuncias de posibles hechos delictuosos, en perjuicio del erario nacional, ¿podremos decir con alegría en la Nochebuena: feliz Navidad? El Gobierno en estas fechas de Navidad y Año nuevo, lo menos que puede hacer es que disminuya en buena medida la violencia en el país y que el pueblo pueda reunirse en esta festividad de fe cristiana para expresar su gozo y amor a la familia. En medio de este estado de violencia que vivimos, ante el temor de una desgracia, pediremos en oración al Creador que esta Navidad haya espacio para el amor, el perdón, la reconciliación, el respeto, la solidaridad y podamos expresar con algarabía: ¡Feliz Navidad!

La alegría e inocencia de los niños en la Noche buena y la esperanza de mejores días para el país, será nuestro mejor obsequio de Navidad.

Oscar Solano

