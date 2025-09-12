Cartas de lectores: Entre la eutanasia y el suicidio

Pensamos que los seres humanos estamos en capacidad de elegir la forma en que podemos dejar este mundo

Dos temas extremadamente sensibles, críticos y polémicos que deberían ser analizados, investigados, documentados y tratados con la mayor sensatez y pulcritud posibles, pues se trata nada menos que de la vida de los seres humanos que, en ambos casos, deciden acabar con ella en una u otra forma.

En el primer caso las personas prefieren y se preparan anímicamente para una muerte digna, a fin de evitar seguir padeciendo una enfermedad terminal dolorosa, una pena profunda, un abandono, una soledad inaguantable o una discapacidad permanente que les impide valerse por sí mismas y tienen que apoyarse y depender siempre de terceros. Todas estas y más son razones que motivan a la gente a dejar para siempre este conflictivo y problemático mundo, en pro de liberarse de tanto sufrimiento.

Como sabemos, las leyes ecuatorianas no aprueban este clamoroso pedido, aunque, personalmente, pienso que se lo debe tomar en cuenta para analizarlo profundamente pues, si lo vemos desde un punto de vista neutral, sin eufemismos ni apasionamientos de ninguna clase, constituye también un derecho que nos asiste, aunque suene un tanto duro, ateo y controversial

Pensamos que los seres humanos estamos en capacidad de elegir la forma en que podemos dejar este mundo; caso contrario, de no aprobarse esta ley, sin lugar a dudas se incrementaría aún más el alto índice de suicidios que, por desgracia, lamentamos a diario.

Fabiola Carrera Alemán