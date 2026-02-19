Cartas de lectores | El tendón de Aquiles

Este es un músculo de la pantorrilla que se conecta con él calcáneo (hueso del talón). Un grillete colocado causa dolor, rigidez e hinchazón en la parte posterior de la pierna, cerca del talón, y hay que bajarse la basta del pantalón para así evitar críticas de la opinión pública, pensando que es persecución política. En estos casos una persona necesita reposo y medicamentos, más aún si tiene hipertensión; por lo tanto necesita sacar la tobillera electrónica en las noches por motivo de electrocutarse por conciencia, o por descargado, y así descansar a sus anchas en su alcoba, y al día siguiente colocarlo e insultar a la inteligencia del prójimo. Tener un buen sueño es amanecer seguro de que la otra bolsa está llena en su lugar, esperando ese viaje de vacaciones, y disfrutar un buen partido de fútbol y meter un golazo o... Todo burgomaestre o jefe necesita vacaciones, y buen lavado financiero para estar seguro de que está en su lugar intacto. La sabiduría es la máscara de la ignorancia, la deserción es un viaje hacia Alcatraz en película. Un burgomaestre tiene que serlo, parecerlo, y hacerlo bien.

Javier Valarezo Serrano