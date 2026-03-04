Cartas de lectores | El caso Godoy Naranjo

Mientras el gato duerme los ratones se pasean. Mientras el presidente Noboa viaja al exterior, sus angelitos de Carondelet hacen de las suyas. Tras el primer capítulo de Wilmer Terán en el Consejo de la Judicatura, marcado por una organización criminal y que terminó en la cárcel luego de salvarse del juicio político, con el Prófugo de la Justicia como director de escena, llegó el segundo: el caso Mario Godoy Naranjo. Más terrorífico que el primero, primero auspiciado por la Liga Azul y luego por la Liga Morada, terminó con su renuncia antes del juicio político, entre ‘pago de favores’ y circulación de ‘poderoso dinero’. Carlos Alarcón, fiscal del fiscal subrogante, le debe el cargo a Godoy; Mauricio Torres, contralor, le debe el empleo de su esposa, y su hermana a Alarcón; y todos a Fantoni por permitirles llegar donde están.

Mario Godoy, abogado de narcotraficantes, fue ratificado por un pendrive llevado a la jueza Nubia Vera por Henry Gaibor, todos alineados con Fausto Jarrín, que impulsó a José Suing como presidente de la Corte Nacional, quien lo seleccionó, y a Fantoni para ratificarlo tras haberlo negado. ¿Por qué y cómo fue su nombramiento? Es la jugada paralela del CPCCS, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y el show de la Comisión de Fiscalía de Ferdinand Álvarez, que para defenderlo declaró sesión reservada y le otorgó un privilegio ilegal: un abogado, como si fuera el mandatario Noboa.

Al final, su destitución en ausencia no fue por lo denunciado por el juez anticorrupción Carlos Serrano ni por las movidas desde el estudio Jurídico Invictus de su esposa. RC5 y ADN se lavaron las manos defendiendo sus intereses.

Como prometió el protagonista: se irá, pero los ecuatorianos sabrán cómo se maneja la justicia desde la política. Luego destituyen al reemplazo legal de Godoy, Alejandra Villacís, y designan por unanimidad al Mgs. Damián Larco Guamán. ¿Quién mueve los hilos? Todos lo saben. Falta justificar el patrimonio de Andrés Fantoni.

El tercer capítulo: La elección del fiscal y el cambio de Atamaint, Pita y Cabrera del CNE, con escenas como la demanda a Granasa, caso Jaque y Caja chica. El autor sería el ‘hombre orquesta’ del Gobierno, JJ Neira Hanze, manejando la UAFE y dineros no bancarizados. ¿Quién nos salvará de tantos episodios? Usted, señor presidente, y no tanto correísta.

José Mayorga