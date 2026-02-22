Cartas de lectores | Eficiencia

Eficiencia es la utilización correcta de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo, para alcanzar los objetivos institucionales con ética, transparencia y cuidado del ambiente. Este concepto aplica a instituciones públicas y privadas, con la diferencia de que en las instituciones privadas su efecto se mide en las utilidades o pérdidas para sus accionistas; en cambio, en el sector público, la falta de eficiencia, que lamentablemente está presente en muchísimas instituciones, afecta la calidad o ausencia educación, salud, seguridad, conectividad que deben ser los objetivos superiores del Estado para satisfacer las necesidades de sus habitantes.

Como he manifestado en artículos anteriores, es hora de que los ecuatorianos y principalmente quienes tienen la obligación de legislar y tomar decisiones, pensemos con profunda responsabilidad en los roles y el número de los denominados gobiernos autónomos descentralizados, que en su mayoría solo representan gastos destinados a salarios y otros gastos corrientes, sin orientarlos a satisfacer necesidades fundamentales de sus comunidades.

Si a la ineficiencia e ineficacia se suma la corrupción que se ha enraizado en la mayoría de instituciones, tenemos como resultados un Estado fallido que alimenta una burocracia inoperante y proclive a cometer irregularidades, por lo que considero que el proyecto de Ley Urgente para regular los recursos destinados a gastos corrientes y de inversión de los gobiernos autónomos, debe ser discutido y aprobado con responsabilidad y sin cálculos políticos por la Asamblea y, cuando llegue a su conocimiento, porque es la instancia a la que han acudido con éxito algunos actores con dudosos objetivos, por la Corte Constitucional.

Es indispensable regular la calidad del gasto en todo el sector público y promover una responsable rendición de cuentas medida por el logro de los objetivos institucionales frente a los recursos utilizados.

Mario Andrade Trujillo