Cartas de lectores | Descubierta por un pelo

|De admirar a Agatha Christie a proponer una intriga más limpia: un crimen revelado por un cabello en la bañera

Confieso que yo fui uno de los adoradores de la inmortal (siendo inglesa y de aquella época) Agatha Christie, la autora (intelectual) de los intrigantes asesinatos de Los diez negritos.

La amé hasta otra novela suya (de cuyo nombre no quiero acordarme) en que descubrió que en una casa en que solo había mujeres el crimen fue cometido por un hombre… porque este dejó levantada la tapa del retrete.

Heredero en parte de su herencia, aunque, ay, ‘solo’ catalán, estoy dispuesto a negociar sobre otra novela en que se descubra que el asesinato de un hombre solitario en su casa lo había cometido una mujer, gracias a un pelo largo que se le había caído en la bañera; intriga, pues, incluso más limpia, que la de tener que recurrir a un retrete, para resaltar la pezuña imperialista inglesa, a la que la técnica hizo heredera del imperialismo español, para ser después víctima a su vez por el estadounidense.

Martín Sagrera