Cartas de lectores | Cubiertas en escuelas y colegios

La insolación hace que muchos estudiantes se desmayen durante el acto cívico o durante la clase de educación física

En la región Costa cada día las temperaturas en la mañana y tarde son muy elevadas, lo cual afecta a la comunidad de estudiantes debido a la intensidad de los rayos solares y a la humedad que persiste a diario.

Muchas escuelas y colegios carecen de cubierta en su patio o cancha principal, siendo un constante peligro para los estudiantes que tienen que soportar de pie en los días cívicos o clases de educación física. La insolación hace que muchos estudiantes se desmayen durante el acto cívico o durante la clase de educación física, la que no debería realizarse al aire libre sin cubierta, pues ello afecta a la salud.

Los maestros deben ser más consecuentes y evitar que los alumnos sean expuestos al sol o a altas temperaturas, que pueden quemar la piel y generar insolación, incidiendo en la salud de los estudiantes.

La Gobernación, Prefectura, Municipio, Ministerio de Educación y Gobierno Nacional deben iniciar una campaña para dotar a las instituciones que carecen de cubierta de un techo para proteger en algo la salud de los alumnos y evitar problemas de cáncer en la piel o quemaduras extremas.

Es preocupante como muchos maestros, sin tomar en cuenta estos factores del exceso de sol, exponen a los alumnos a los rayos solares.

Muchos jóvenes llegan insolados y con quemaduras en su piel desde los colegios y escuelas. Hay que tomar cartas en este asunto que genera malestar a los padres de familia.

Evelio Patricio Reyes Tipán