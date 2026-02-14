Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Cuando Estados Unidos estornuda...

La estrategia estadounidense depende de que los aranceles se traduzcan en aumentos reales de productividad

En 2025, el índice del dólar cayó un 9,4 %, mientras que la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos subió del 2,4 % al 16,8 %, generando una depreciación efectiva del tipo de cambio de alrededor del 24 % en el comercio.

Esta combinación protege la industria manufacturera estadounidense y genera ingresos arancelarios, al tiempo que mantiene la estabilidad financiera y los precios de los Bonos del Tesoro.

No obstante, las persistentes entradas de capital, vinculadas al dólar como moneda de reserva, dificultan la corrección de los desequilibrios estructurales y afectan de manera desproporcionada a los mercados emergentes.

Los aranceles ralentizan el comercio y la inversión global, elevan expectativas de inflación y limitan la caída de tasas de interés, reduciendo los beneficios habituales de un dólar más débil.

La estrategia estadounidense depende de que los aranceles se traduzcan en aumentos reales de productividad, que se controle la inflación subyacente, que se eviten represalias externas y que se mantenga la confianza global en la deuda del país.

Si alguna de estas condiciones falla, la depreciación efectiva y la estabilidad financiera podrían contrarrestarse, generando ajustes dolorosos y prolongada incertidumbre para la economía global, afectando mercados, flujos de capital y políticas monetarias internacionales.

Manuel Valencia Crespo

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Barcelona ganó en la Noche Amarilla en Quito

  2. Editorial | Riesgo latente en Quito

  3. Jaime Antonio Rumbea | ¿A quién representa, en verdad, un representante?

  4. Iván Baquerizo | La política binaria

  5. Ernesto Albán Ricaurte | El Súper Tazón

LO MÁS VISTO

  1. Dónde ver Barcelona SC vs Aucas HOY: Hora y canales EN VIVO en la Noche Amarilla

  2. Barcelona SC vs Aucas: alineaciones y dónde ver EN VIVO Noche Amarilla en Quito 2026

  3. Tasa de recolección de basura en Quito: 50 % de usuarios paga más por el servicio

  4. Municipio de Guayaquil dedica vía en Urdenor a líder de Turquía: ¿quién fue Atatürk?

  5. Mafer Ríos a Aquiles Álvarez: “Yo estoy libre por la calle, ¿él dónde está?”