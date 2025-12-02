Cartas de lectores | ¿Cómo afecta el no al Gobierno?

Una nueva constitución habría permitido un marco normativo moderno y sin el sello de un partido cuestionado

El resultado del referéndum del domingo 16 es preocupante, no por ser un golpe al Gobierno, sino porque perjudica al propio pueblo, que perdió la oportunidad de mejorar en lo económico y en gobernabilidad. La pregunta sobre bases militares extranjeras beneficiaba principalmente a los países consumidores de droga, pero también habría permitido que inviertan en seguridad en nuestro país, un corredor afectado por el narcotráfico.

Eliminar el financiamiento a casi 300 partidos sin ideología ni objetivos era justo, pues muchos solo funcionan como estructuras de alquiler. También era pertinente reducir el número de asambleístas, dado su bajo nivel de aceptación y los altos costos que representan entre personal, asesores y viáticos. Una nueva constitución habría permitido un marco normativo moderno y sin el sello de un partido cuestionado, cuyo proceso anterior incluso generó conflictos y renuncias.

El revés, a mi criterio, se explica por:

1. Exceso de confianza del Gobierno y poca difusión de las preguntas, frente a la propaganda opositora;

2. Errores como el conflicto de intereses en el IESS, falta de medicinas y demoras en la devolución del IVA;

3. Noticias inoportunas sobre la eliminación de seguros;

4. Temor a que una mayoría correísta use una nueva constitución para facilitar el retorno de prófugos y reos de ese movimiento.

C. Wellington Ríos Villafuerte