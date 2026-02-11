Cartas de lectores | Colombia: oiga a la OEA y Cicad. Demanda de Ecuador a Colombia

En el problema del narcotráfico en el mundo, Colombia tiene la culpa e irresponsabilidad (y el mayor afectado es Ecuador) porque el tráfico de drogas es una pandemia y una lacra para la humanidad; y para el caso ecuatoriano, existen las siguientes afectaciones: 1. Colombia tiene el mayor plantío, con 250.000 hectáreas dedicadas a la coca. 2. La mayor parte de su cocaína está siendo cargada, transportada y exportada por mar, ríos y aeropuertos ecuatorianos, principalmente Guayaquil. 3. Las consecuencias de este narcotráfico: la formación de bandas delictivas que manejan los cargamentos de droga y envían a otros continentes. 4. Desde las cárceles, ya hace años, ha habido luchas internas entre bandas identificadas que dan órdenes y preparan amotinamientos y guerras al interior con decenas de muertos. 5. Los sicariatos últimamente han aumentado sin control por día, mes y año, y colocan al Ecuador como uno de los países con mucha inseguridad. 6. La inseguridad en general se ha visto afectada por el narcotráfico. 7. Los planes del Gobierno ven difícil que haya inversión nacional o internacional que genere crecimiento y empleo. 8. El desarrollo del Ecuador está disminuido y el causante es Colombia, por su actividad narcótica. 9. Casi todas las actividades que fomenta el Ecuador se ven disminuidas por esta actividad, principalmente el turismo y los negocios pues, por la inseguridad, no hay tranquilidad debido a las vacunas, las extorsiones, secuestros, y sicariatos. En los últimos 20 a 30 años ha habido 75.000 muertes por efectos del narco. 10. Por lo dicho: a. Ecuador debe demandar a Colombia a través de la OEA y la Cicad, y que pague al menos 500 mil millones de dólares por las afectaciones de sus plantíos de coca y escaso o ningún cuidado del lado de su frontera. . b. Que el gobierno colombiano, presionado por el ecuatoriano y la OEA, disminuya su extensión de coca en 10.000 hectáreas de coca por año, durante 10 años, lo que resulta en 100.000 hectáreas. c. Que la OEA y la Cicad se comprometan a que Colombia obedezca este plan de disminución de su extensión de coca. d. Que Donald Trump presidente en los Estados Unidos, dicte la prohibición parcial del consumo de la coca. e. Que el Ecuador, con el cumplimiento de lo dicho, llegue a ver luz detrás del túnel, con mayores posibilidades de desarrollo.

Carlos Puga