Cartas de lectores | Atender las necesidades en toda la nación

¿Qué ocurre en regiones donde la pobreza está presente en los bolsillos de los pobladores? No existen suficientes fuentes de ingreso que permitan buena alimentación, salud y estabilidad. He vivido casi un año en Muey, José Luis Tamayo, en Santa Elena, y he observado las limitaciones de muchos hogares. Sin embargo, poseen grandes valores que hacen parecer a la región enriquecida más por su calidad humana que por recursos económicos. El Gobierno nacional debe preocuparse por quienes votan con la esperanza de que la situación económica mejore. Los habitantes de esta población y los de toda Santa Elena son amables y dignos. Pese a sus limitaciones, mantienen la esperanza de que una administración pública atienda sus problemas económicos y sociales. No tiene sentido elegir funcionarios públicos si la realidad no cambia y los años pasan sin progreso. Señor presidente: no se olvide de quienes tienen paciencia, pero también derecho a una vida digna y equitativa. Que la eficacia llegue a José Luis Tamayo y a toda la nación.

Eduardo E. Jiménez