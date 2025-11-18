Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Amar y respetar lo nuestro

La inseguridad es otro tema que debería ser profunda y concienzudamente analizado

Nuestro país, supuestamente turístico por todas las bellezas que encierra, penosamente adolece de muchas fallas que lo deslucen y devalúan, fundamentalmente: inseguridad y buen mantenimiento (aseo) en calles y plazas. Hace pocos días, en horas de la noche y acompañada de turistas extranjeros, visité el centro histórico de la capital. Me sentí triste y muy avergonzada por la falta de higiene en estas calles, en especial en las transversales y aledañas: fundas y montones de basura desperdigados en aceras, olores fétidos y nauseabundos, canes y otros animales haciendo de las suyas, paredes convertidas en urinarios y baños públicos, etc. ¿Cómo es posible que las autoridades no solucionen estos desafueros, colocando muchos contenedores en estas áreas turísticas, haciendo un control más estricto y sancionando a los infractores? Y lo más importante, promoviendo una intensa campaña de concienciación para mantener la ciudad más vivible, aseada y digna de llamarse Carita de Dios. La inseguridad es otro tema que debería ser profunda y concienzudamente analizado.

Fabiola Carrera A.

