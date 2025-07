Carta de lector: Intervenir urgente el hospital del IESS Federico Bolaños de Milagro

El señor presidente Daniel Noboa acaba de designar un nuevo presidente nacional del IESS y por tal razón le pedimos que venga en forma urgente para que observe el mal funcionamiento de este hospital. No hay médicos especialista, no existen medicinas y los aparatos que sirven para poder diagnosticar las enfermedades están en malas condiciones.

Por ello que le derivan a las clínicas particulares y con ello merman los fondos para una buena atención; también derivan a hospitales del IESS en Babahoyo, Durán, Guayaquil, etc., y con ello hay perjuicio económico para el paciente. Más que todo afecta a los jubilados, que tienen pocos ingresos, quienes algunas veces no concurren por no tener el dinero para poder ir a la consulta y por ende se perjudica su salud.

Asimismo, los afiliados se quejan por la mala atención que dan los profesionales en medicina en emergencia. Tenemos a un gran amigo a quien apodan Gusanito. Él fue a emergencia con un fuerte dolor del estómago y no lo atendieron. Ante ello, su hija lo llevó a una clínica privada y lo que resulta en perjuicio de sus ingresos.

Además, como los que dirigen el hospital son de otros cantones, es decir que no viven en nuestra ciudad, no investigan si sus médicos cumplen con lo que juraron. Por eso, a pedido de los afiliados, solicitamos que se designen médicos milagreños. Incluso se presentó una terna cuyos miembros tienen posgrado en administración de hospitales.

Gualberto Arias Bonilla