Carta: La importancia de trabajar en equipo. No ignorar la reacción de las mascotas

Diario Expreso en su edición del 18-feb-2024 publica la noticia titulada: “El aullido de un perro antecedió al hallazgo del cuerpo de Dana”, donde se indica que desde el jueves 17-feb-2024 el aullido del perro no cesó, hecho ocurrido cerca de donde encontraron el cadáver de la niña. En otras palabras, la humilde mascota fue el detector, pero ante la imposibilidad de hablar usó el recurso para comunicar dolor, esto es, el aullido. Las mascotas cercanas a las víctimas tienen registrado su olor en su disco duro, por así decirlo, por lo cual es más fácil para ellos encontrarlas.

La Biblia en Isaías 30:21 dice: “mantén abierto tu oído espiritual, para que escuches el camino que debes tomar”. En casos de búsqueda de personas, prestar atención a pequeños detalles es muy importante y eso incluye el comportamiento de los animales; así se gana tiempo y se captura a los culpables.

Cuando el comportamiento de las mascotas es diferente, algo pasa. Debemos investigar y no enfadarnos, ellos no hablan pero sí utilizan sus propios recursos. Conocí el caso de un niño al que lo enviaban a la casa de su tío para que disfrute de la piscina. Cada vez que veían al pariente, tanto el niño como la mascota ponían resistencia para no salir de casa, pero la madre insistía en que vayan, hasta que el can mordió al tío. Cuando iban a golpear al perro, el niño contó la verdad del abuso sexual del que era víctima. Dentro de sus posibilidades, las mascotas hacen por nosotros lo que algunos jamás harán por ellos.

Marysol del Castillo