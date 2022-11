‘Capaya’ se desquita

Pareja Yannuzelli no tiene nada que perder. Cuando Serrano, presidente de la Asamblea, lo trajo con engaños declaró: “Mi vida terminó, dejen en paz a mi familia”. Con 6 sentencias a cuestas y 37 años de castigo, tiene derecho a colaborar eficazmente luego de 5 años de negativas. Su presencia en la Comisión de Fiscalización no pretendía obtener ayuda en la cooperación eficaz, sino contribuir a que se haga justicia. Pese a la oposición de asambleístas socialcristianos y de UNES como Cuero, un descalificado acusado de vender visas y cobrar por el funcionamiento de centros nocturnos, ‘Capaya’ detalló toda una organización delictiva liderada por Correa, Glas, Mera, Chiriboga, Pólit, Baca, Arias, etc. que se apropiaron de 5 mil millones de dólares. En Petroecuador: Marco Calvopiña, Álex Bravo, Pedro Merizalde, Nilsen Arias, Mauricio Jaramillo, Rafael Poveda, Jorge Icaza, hombres de confianza de Glas. En Petroamazonas: Pedro Icaza, José Cortazar y su participación ilegal en el préstamo de 1.000 millones a Schlumberger por la entrega del campo Auca. Extensa lista de bribones socapados especialmente por Galo Chiriboga, Baca Mancheno y Carlos Pólit contra los que deben iniciarse los juicios correspondientes.

Para que esta organización delictiva funcione, debían concurrir Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, apoyando al jefe Rafael Correa.

La comparecencia de Pareja fue todo un viacrucis para los pícaros correístas que usaron todas las artimañas y golpes en la mesa para callarlo. Sin argumentos aceptables, a dos mujeres de UNES no les quedó más que reaccionar en porcentaje directamente proporcional a su índice intelectual. Una dijo: “La Asamblea no debe prestarse para que delincuentes sentenciados vengan a mentir”. La otra más chabacana le espetó: “Y cuánto te dieron pes ve”.

Dr. Carlos Mosquera Benalcázar