Candidato a alcalde de Guayaquil

Sobre la entrevista al Sr. Pedro Pablo Duart, aspirante a la Alcaldía de Guayaquil, del 31 de octubre, opino sobre algunas de sus afirmaciones: 1.- “Si hay un delincuente, hay que tirar a matarlo”. Jesús y la ira. Dice la Biblia en Mateo 5:21. “Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio”. En Ecuador no hay pena de muerte, y ningún policía se va a arriesgar a eliminar a alguien. “Después va preso el policía”. 2.- Machismo; una mujer puede tener novios, esposos, exesposos y futuros esposos. Eso es problema de cada uno. 3.- Pedir la competencia de una cárcel. ¡No! ¿Para qué va a traer más gastos a los contribuyentes de Guayaquil? Que siga siendo responsabilidad del Gobierno nacional. 4.- Pedir a empresarios que apadrinen diez sectores es corrupción. Que el Municipio con sus propios fondos instale cámaras de videovigilancia. 5.- Desaparecer las direcciones de la mujer y la de personas con discapacidad de la Dirección de Acción Social - DASE. ¡El colmo! Para una mujer, recibir enseñanza gratuita de un oficio y así poder sostener a su familia, no tiene precio. La Dirección de la Mujer debe seguir. Y en cuanto a la DASE, basta ver las sonrisas cuando una familia recibe una silla de ruedas. Le falta mucho camino por recorrer candidato como para decidir cerrar el Municipio.

Mayra Camposano Costa