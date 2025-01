La candidata Luisa González ‘disparó un tiro al aire’ y se hunde en la campaña

Después del ‘debate’, que no fue tal, muchos de sus compañeros correístas y su líder R.C. prófugo de la justicia, en alguna forma se manifestaron críticos y decepcionados de Luisa González. No desmintió la declaración pública de Patiño de que al correísmo solo le interesa traer a Correa y la libertad de Glas, enjuiciado por corrupto y comprometido con mafias de la droga, al igual que algunos de los asambleístas. Un candidatos preguntó a la Sra. González con qué medio judicial liberaría a Glas y ella no contestó; se refirió al libreto de ofrecimientos sin sustento económico. Al día siguiente considerando, supongo, su intranscendente actuación, trató de componer en algo desafiando al presidente Noboa a un debate persona a persona. Estimo que se hundió aún más con sus desaciertos y credibilidad; fue como un tiro al aire, a sabiendas de que las reglas del CNE eran inamovibles. Es como si yo, adulto mayor, pregonara que saltaré en paracaídas desde un edificio de 400 pisos en Quito, conociendo que este no existe. En un programa de TV escuché a un prestigioso jurisconsulto sobre el caso Abad, y aparte de justificar legalmente los decretos de Noboa, recordó con fechas actos de Correa en una de sus administraciones que son los mismos con los que ha procedido el presidente. O los narcos y sus aliados correístas se toman todo el Estado o lo impedimos con el voto. Si no me equivoco la Constitución de EE.UU. termina diciendo que Dios bendiga a América. De todo corazón y amor a mi patria diré: Dios bendiga al Ecuador.

Nelson Ramos Paredes