El Estado de bienestar

Este enunciado es muy seductor para el electorado, y así se ganó las elecciones en Chile. Tales políticas han ocasionado que el 56 % de países latinoamericanos estén muy endeudados, con más del 75 % del PIB, y esta fue una de las razones, que llevó al Reino Unido a salir de la Unión Europea. Estas ideas nacen en partidos políticos europeos, con propuestas de conquistas sociales, bonos y ofertas, que necesitan más burocracia y más gasto público; los salarios en el sector público son más altos que en el privado. Estos partidos políticos de izquierda han sindicalizado a la mayoría de la burocracia en Ecuador, y nadie habría podido coger un solo centavo sin que ellos lo sepan; controlan asamblea y presidentes en el país, han incrementado el gasto público y la deuda de países, como Argentina y Grecia donde se paga el 20 % de IVA en alimentos. Los ecuatorianos no vamos a tener resultados diferentes si siempre seguimos haciendo lo mismo; es iluso pensar en inversión extranjera si los salarios se incrementan al doble que en Colombia y Perú, y luego nos quejamos si viene arroz o productos agrícolas más baratos de esos países. ¿Quién va a querer invertir en Ecuador con el actual Código de Trabajo? El CNE no puede habilitar a partidos políticos cuyos dirigentes están presos o prófugos; estos no son políticos, son delincuentes. Es increíble que no se les pueda cobrar lo robado porque la justicia no sabe la diferencia entre una deuda legitima y lo que es dinero robado al Estado. La materia prima del desarrollo es el dinero y las tasas de interés son altas porque no tienen la competencia de la banca extranjera. Las justificaciones del Banco Central, lo que dan es risa. El gradualismo como política de gobierno es lo que llevó a Macri a la caída en Argentina. La insensatez gana cada vez más terreno en el electorado de Latinoamérica. Ojalá que esto no nos lleve a tener como próximo presidente a un incompetente de poncho y extraño sombrero, como en Bolivia y Perú.

Juan Orús Guerra