La atención en el hospital Ceibos

Tengo 64 años y durante mi estadía en el exterior tuve una caída que me provocó dolor intenso y fractura en el brazo, teniendo que regresar al país, pues allá no contaba con seguro médico. Fui al hospital Los Ceibos del SS y de inmediato me hicieron exámenes generales y de tomografía. Me llevaron a la sala de quirófano, mas la presión se me subió por lo que tuve que esperar 4 días. Cuando ya mi presión era estable entré de nuevo a quirófano. Estaba todo preparado: anestesiólogo, enfermeras, traumatólogo. Tras la operación me subieron a una habitación para mi recuperación. Agradezco al personal médico de este hospital por darme el apoyo y confianza que necesitaba.

Ana Zapata Velazco