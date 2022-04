Apoyos necesarios

Con tristeza y mucho asombro hemos vivido los últimos acontecimientos de nuestro país. Estamos siendo testigos de una época que nos hace reconocer que estamos muy mal. Pese a todos los intentos de nuestro presidente por sacar el país adelante, pese a los esfuerzos realizados en pro de la regeneración de la economía, los convenios comerciales con distintos países, la exitosa vacunación, etc., el panorama actual es muy poco alentador. El apoyo de la Asamblea es muy pobre y sus miembros, en su mayoría, están obstaculizando todos los buenos propósitos del Ejecutivo. La ley de Comunicación, la de Inversiones, la de Seguridad, la de Educación, no han sido tomadas en cuenta. Se pretende únicamente llevar la contraria, con la idea de ganar réditos políticos? ¿Desean el fracaso de la gestión presidencial? ¿Se pretende lograr inmunidad de casos horribles de corrupción? ¿Cómo se puede demandar del presidente mayor gestión si es imposibilitado de actuar?. La corrupción es dueña de la conciencia de algunos y la doble moral es una constante en muchos políticos. Si no se toma conciencia de la necesidad de trabajar en equipo, sin buscar beneficios personales o partidistas, si no se busca consensos para tomar decisiones adecuadas, justas y necesarias para el progreso de Ecuador, el futuro que nos espera no es halagador. Pongamos fe, busquemos con ahínco dar lo mejor de nosotros. Quienes deben actuar directamente en asuntos que definen políticas y decisiones trascendentales, evaluar primero los efectos que van a tener en el pueblo, en nuestra historia y años futuros.

Esperanza R. de González