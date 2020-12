¡Alerta ciudadanos!

Estamos pasando por momentos macabros, con muchas circunstancias negativas para las próximas elecciones. Como nunca, se ha presentado una avalancha de candidatos desconocidos, impropios de ocupar cargos públicos. Sería bueno que los responsables de la organización de las próximas elecciones prorroguen la fecha al verano (julio o agosto). Además consideren la pandemia del coronavirus chino: la aglomeración de la gente aumentaría los contagios. Por las lluvias torrenciales, que ya empezaron a caer, habría ausencias considerables.

Debería decretarse el voto voluntario, que no se reciba sanción alguna por no votar, y que el voto nulo no favorezca a ningún candidato. Además debería derogarse el apoyo de dinero para los gastos de campañas políticas. Esto es una alcahuetería, un atractivo para facilitar la participación de muchos grupos que cómodamente despilfarran el dinero del pueblo.

Que los detenidos en las cárceles no tengan derecho a votar, ni los que están en el exterior. A los miembros del Ejército, Policía y marinos, no obligarlos a votar porque ellos están bajo una disciplina jerárquica que puede influenciar en determinado candidatura de sus superiores.

Los candidatos aprobados deberían presentar sus hojas de vida y los bienes que poseen al momento, antes de las elecciones.

Antonio Abad Cornejo