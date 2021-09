Alas al dengue

Tomo este título de Expreso para referirme a la aparición del dengue, que se convertirá en epidemia. Parece que ni autoridades locales y nacionales, ni la Asamblea leen sugerencias, comentarios, quejas que se trasmiten a través de esta importante sección o están más ocupadas en la política malsana y corrupta. El Diario ha dado a conocer que existe un registro estimado de 17.000 casos de dengue en el país y 7.455 en Guayas. Será difícil detenerlo, como en 1990. En ese tiempo existía el SNEM-Servicio de Erradicación de la Malaria, institución guayaquileña que contaba con brigadas de rociado o fumigación en todos los barrios y el litoral. Estaba dirigido por especialistas entomólogos, epidemiólogos y evaluadores que controlaban la aplicación de larvicidas en criaderos y se tomaban muestras de sangre para evaluar la evolución de la enfermedad, todo desaparecido por la revolución ciudadana. La Subsecretaría de Salud del Litoral en 1991 junto con la OPS, la AID y el SNEM programaron la creación del Centro del Control de Enfermedades producidas por Vectores (paludismo, chagas, dengue, etc.), que desapareció. El gobierno de Correa, Moreno y el actual no han hecho nada para restituir el SNEM o el INH Leopoldo Izquieta Pérez, que estarían actuando en estas epidemias. El gobierno ha hecho una buena labor con la vacunación para COVID-19, pero eso no es todo para la salud. No habrá reactivación económica si no hay buena salud.

Dr. Marcelo Lazo Salazar