Adiós y gracias Radio Visión

Al sintonizar mi radio favorita, me extrañó escuchar “Extrañaremos a la familia Oquendo”. Quedé estupefacta al no tener más detalles. Me encontraba manejando hacia la escuela de mi hijo pequeño y me confundió el pensar que Radio Visión saliera del aire. Pensé que era un malentendido, pero a medida que avanzó la tarde, pude enterarme de que efectivamente, la radio más respetada del país cerraba sus puertas el 29 de julio.

Me alegra ser testimonio de todo lo rico que Radio Visión entregó por más de 35 años a todo el país. Siento que las nuevas y futuras generaciones quedan huérfanas y sin un referente del periodismo serio, respetuoso y nutritivo, porque a pesar de sus caras visibles siempre fueron frontales respecto a sus puntos de vista personales. Nunca, ningún entrevistado, afín o no a su visión, fue recibido sin la amabilidad, profesionalismo y cordialidad que caracterizaron a todos los espacios de la tan querida radio.

Esta familia es, para mí y para millones de ecuatorianos, referente de trabajo, dedicación, seriedad y por qué no decirlo, de una empresa familiar exitosa, donde cada uno supo brillar desde su propio talento. Siempre admiré el gran respeto a la línea editorial y la impecable línea de contenidos que siempre fue consistente con valores bien definidos como medio de comunicación y como personas. Gracias, felicitaciones por el deber cumplido y que viva la vida.

Paula Pettinelli Gallardo