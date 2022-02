Aclaración sobre caricatura Cuentas claras

En la página 8 del Diario en Expreso del día jueves 17 de febrero 2022, aparece una caricatura con título Cuentas claras, en la que otras cosas establece presupuestos, obras, sueldos, rendición de cuentas; y en la parte inferior de dicha caricatura dice “Ediles cómplices de lo que callan”.

Con todo respeto señor director, creo que esta afirmación es ofensiva para mi persona, en razón de que todo lo que se me ha consultado por parte del diario siempre he respondido y señalado con detalle nuestra participación; además, a diferentes periodistas del diario he remitido oficios en que solicito diferentes informaciones en mi actuar como fiscalizador según con lo establecido en el art. 58 literal d) del Cootad; y pido ciertas aclaraciones a la autoridad municipal; razón por la cual no puedo aceptar se haga una afirmación genérica como lo está haciendo el caricaturista y que además el diario conociendo la verdad lo permita, por lo que le pido se realice las aclaraciones correspondiente en el Derecho a la honra que me ampara la Constitución y demás principios constitucionales.

Dr. Héctor Gabriel Vanegas y Cortázar, Phd.

Concejal del Cantón Guayaquil