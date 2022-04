Los abusos del Estado

El Estado me ha asaltado dos veces mediante uso doloso de acción coactiva. Hace 37 años construí un condominio en Guayaquil y en 2017 el CNEL-GYE debitó $ 2.500 de mi cuenta de ahorros en un proceso coactivo por consumo de cuatro años de luz. ¿Cómo alguien puede consumir cuatro años de luz sin que le corten el servicio al mes siguiente? Arcotel el 31/08/2021 debitó de mi cuenta de ahorros casi $ 500 por acción coactiva por derechos de concesión y uso de frecuencia de la Cía. Variedades Radio y Televisión, domiciliada en Ambato, de la que según registros del SRI yo era gerente. Nunca he residido en Ambato, no hay dirección, ni documentos de la compañía. No soy comediante, ni actor; soy arquitecto. Mi abogado consiguió certificados de la Superintendencia de Compañías de Ambato que dicen que no soy gerente, ni accionista. La evidencia me da la razón pero Arcotel responde que así consta en archivos y perderé mi dinero. El resultado de coactivas en Ecuador es nefasto, el dinero no está seguro en la calle ni en los bancos pues ni la Superintendencia de Bancos, ni el defensor del cliente del banco pueden hacer nada. Para recuperar el dinero habría que gastar el doble en un juicio contencioso administrativo que puede durar años. ¡Y el Estado se pregunta por qué los ecuatorianos depositan dinero en el exterior! Y les quiere cobrar más impuestos.

Juan Orús Guerra