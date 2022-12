Absurdistán e Impudistán: coctel aterrador

Presley Norton, de Guayaquil, arqueólogo, pionero de la televisión -Canal 4- y escritor de cartas al director en la prensa; decía que somos “Absurdistán, por lo absurdo y al revés en la administración pública y los políticos”. Una tierra paradisiaca y pacífica, empobrecida por la ambición de los políticos “con honrosas excepciones”.

Los militares irrumpieron y fueron mejores administradores. Hoy no nos salva ni una revolución juliana prolibertad y democracia; quizás, una revolución marciana. El SSXXI dictatorial nos retrocede al feudalismo de siglos oscuros con su monarquía bolchevique. Correa, no pudiendo reelegirse en 2017 por el rechazo del país; su comodín con fraude fue Moreno. Y Lasso en 2021 es por ser de la derecha: culpable de todos los males. Crean caos y culpan a Lasso, encendiendo un rechazo, y habrá voto censura a su gobierno, plagado de ministros, funcionarios y condicionamientos ¿de Correa? Ahora la ‘no-Asamblea, no-Justicia y no-CNE del engaño, inmunidad, impunidad e impudicia’ nos convierten en “Impudistán” con millones de ecuatorianos que lo toleramos. ¿Somos merecedores de un destino de sangre, robo y miseria? En Perú, el camarada Pedro Castillo al ser cuestionado quiso tomarse el país y fue destituido y apresado. Desde el ático, con la Asamblea e indígenas, destruyen el país de forma impune e impúdica. En 2019 quisieron tumbar a Moreno y en 2022 a Lasso. Y pudiendo pararlos y apresarlos, como a la delincuencia demencial, con la Justicia y Art. 148. no lo hicieron. ¿Es que somos el reino de Absurdistán?

Juan Carlos Cobo Rueda