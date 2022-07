Todos los problemas de los guayaquileños y del Ecuador en los últimos tiempos, parece que los tenemos estructurados debido a que nuestro gobierno ha cedido una vez más al pedido de la clase indígena, con lo cual lamentablemente han mostrado más su debilidad; ellos ya no piden sino que exigen ciertas cosas que debían ser resueltas en forma más determinante, sabiendo perfectamente que son financiados por amargados políticos de gobiernos anteriores que desean tener en el gobierno aliados que perdonen sus errores; algunos ya condenados escaparon del país, con lo cual admiten su culpabilidad, pero no desean cumplir sus condenas. No puede ser que la clase indígena paralice casi totalmente la economía del país sin que exista represión alguna de parte de Fuerzas Armadas y Policía, dando además el supuesto derecho de tenerlos secuestrados por no reprimir los desmanes al carecer del permiso correspondiente para hacer uso progresivo de la fuerza, como en todas partes del mundo. Por otro lado, se ha instalado en el país el sicariato, un nuevo negocio, más la corrupción, problemas que hemos heredado de la maldad y falta de autoestima de un expresidente que destruyó en gran parte al país pero que sin embargo tiene aún partidarios en Asamblea y otros puestos, sin que ninguna autoridad de un gobierno frágil pueda impedírselo.

Ing. Édgar Diminich M.