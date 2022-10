'X', una mezcla de terror y sexualidad que sorprenden

Houston, 1979. Las estriptiseras Maxine/Pearl/ Minx (Mia Goth) y Bobby Lynne (Brittany Snow) se unen al propietario del club nocturno donde trabajan con el afán de intervenir en una película pornográfica.

Wayne Gilroy (Martin Henderson), convertido en productor, junto al actor afroamericano Jackson Hole (Scott Mescudi), el director RJ Nichols (Owen Campbell) y Lorraine (Jenna Ortega), su pareja que va como sonidista, emprenden viaje hacia una granja confinada en algún lugar de Texas con el objetivo de utilizarla cual sitio del filme que cuyo título será 'Las hijas del granjero'.

Son recibidos por Howard (Stephen Ure), un anciano que ignora el motivo del arrendamiento. Pide, eso sí, mucha circunspección, porque de lo contrario su mujer, tan anciana como él y sufriendo una enfermedad, se molestaría. Se entabla el rodaje mientras Maxine se baña en laguna cercana. El terror ha comenzado.

'X' es… ¡una verdadera sorpresa! El largometraje acapara el terror y el suspenso en forma inesperada. Pero lo que más atrapa es el hecho que la sexualidad queda a dos niveles: juventud y vejez. Ti West, su director, rinde un homenaje al cine de pavor setentero y las imágenes de la película en rodaje semejan esas de 16 mm que para adultos se vendían clandestinamente.

Con un comienzo más que interesante, el filme se destaca por la edición o montaje, pues lo hace calmadamente, lleno de crueldad determinada, afectuosa y de un tecnicismo apegado a la realidad. Los sustos no llegan en la forma usual, nada de portazos en exceso o sombras terroríficas: aquí son demonios con toques humanos, especialmente la pesadilla de la anciana en la bañera. Y esa es la ventaja de sus primeros 45 minutos: llegan con simplicidad y eficiencia.

Por supuesto que no todo es óptimo. No me atrevo a incidir en su argumento, porque sería arruinar la expectativa del cinéfilo que gusta de este género, pero sí añado que la ventaja de 'X' es que se ciñe a lo básico en forma audaz e inventiva.

El sonido está bien logrado, mejor aún cuando registra el murmullo de bichos o la presencia del caimán. El diálogo es acertado. Primero porque explica su título: 'X' es elemento que a su favor pueda tener una actriz cinematográfica y cuyo don las transforma en estrellas.

Añado también la frase aplicada en su momento: “Es posible hacer una buena película sucia”. Y no es que esta lo sea, pero vale el comentario. Razón tiene la crítica estadounidense al afirmar que “este tipo de cine se convierte en el estandarte que debe elevar la industria (fílmica)”.

Las actuaciones están bien logradas, especialmente la de Mik Goth, cuya presencia hará recordar a Jeanine Dalton, estrella del cine porno. Los ojos color turquesa de la Goth se convierten en antorchas del terror, del erotismo.

Nota al margen. 'X' se filmó en Nueva Zelanda, no en Texas.